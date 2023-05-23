حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية غانم خميس خليفة الهولي لرتبة عميد وتعيينه نائباً للقائد العام للحرس الأميري

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2023م، بشأن ترقية وتعيين نائب قائد عام للحرس الأميري في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة العقيد/ غانم خميس خليفة خليفة الهولي إلى رتبة عميد وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2023م، ويُعيّن نائباً للقائد العام للحرس الأميري في إمارة الشارقة.

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