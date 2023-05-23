سعود بن صقر يتقبل تعازي حاكمي عجمان وأم القيوين بوفاة محمد بن عمر القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، التعازي لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

مجلس

وأعرب سموهما في زيارتهما مجلس العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة، عن خالص تعازيهما ومواساتهما.. داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأيضاً تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برفقة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وقد أعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

تعازٍ

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

إلى ذلك، تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برفقة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

مواساة

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومحمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

وفود

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.. الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة .. الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، والمواطنين.

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