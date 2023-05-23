محمد بن راشد: بجهودكم وعزيمتكم كان الفوز من نصيبكم

المصدر: دبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات وضعت قطاع الرياضة ضمن القطاعات الحيوية التي توليها كل الاهتمام والتشجيع، وتحيطها بكل أوجه الدعم والرعاية، بما يعزز قدرة مختلف الفرق الرياضية على تحقيق الانتصارات في البطولات المحلية واعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة تتويجه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022 - 2023، وإحراز اللقب للمرة الثامنة.

تهنئة

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري، على ما حققه النادي من إنجاز، وأثنى سموه على المستوى الرفيع الذي أظهره لاعبو الفريق وما قدموه من جهود على مدار البطولة التي جاءت مبارياتها على قدر كبير من التنافسية نظراً لتقارب مستوى الفرق المشاركة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مخاطباً اللاعبين: بجهودكم وعزيمتكم وإصراركم وروح الفريق والتفاهم كان الفوز من نصيبكم.. من الممكن أن تحصل على المركز الأول ولكن التحدي الأكبر هو المحافظة عليه، مطالباً سموه إياهم بمواصلة المثابرة والاجتهاد للوصول إلى مستويات أعلى من التميز، ومتمنياً لهم كل التوفيق في البطولات القادمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس: أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي.. الفائز بلقب دوري المحترفين.. نبارك لهم فوزهم.. ونتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا.. ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا… ومعززة لوحدتنا واتحادنا.

سعادة

وقد التقطت لسموه الصور التذكارية مع فريق نادي شباب الأهلي ورُعاة النادي، وطاقمه الفني والإداري، إذ أعرب أعضاء الفريق عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وعميق تقديرهم لما قدمه سموه لهم في اللقاء من كلمات التحفيز والتشجيع، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مؤكدين عزمهم على مضاعفة الجهود ليكونوا على قدر المأمول لهم من الفوز بمزيد من الألقاب ضمن مختلف البطولات سواء داخل الدولة أو خارجها.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مطر محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، ومعالي خليفة سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

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