ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة عبدالعزيز المدفع

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، عبد العزيز حمد عبد الرحمن المدفع، وذلك في مجلس ضاحية واسط في الشارقة.

وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته الكريمة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء بجانب سموهما الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ ناصر بن راشد المعلا، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي أحمد حميد الطاير، وعبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان.

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