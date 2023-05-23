بدور القاسمي تفوز بجائزة الأشخاص الأكثر ابتكاراً في الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورائدة مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم، بجائزة مجلة «فاست كومباني الشرق الأوسط» للأشخاص الأكثر ابتكاراً في مجال الأعمال لسنة 2023، عن فئة «صناعة التغيير الإيجابي للمجتمعات» وذلك تقديراً لإنجازاتها البارزة وذات الأثر المستدام في الأفراد والمجتمعات.

أدوار مهمة

وإضافة إلى تأسيسها مجموعة كلمات للنشر، تولَّت الشيخة بدور القاسمي قيادة العديد من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الطابع الثقافي والعلمي والتنموي، إذ كانت ثاني امرأة وأول عربية تفوز برئاسة «الاتحاد الدولي للناشرين» لسنتي 2021 - 2022، كما أطلقت مبادرة «ببلش هير» (PublisHer) في سنة 2019، والهادفة إلى تمكين المرأة من الوصول إلى المراكز القيادية في قطاع النشر العالمي.شكر

وبمناسبة تسلّمها الجائزة، قالت الشيخة بدور القاسمي: «أشكر القائمين على الجائزة لمبادرتهم بهذا التقدير. وبالنسبة لي، الإبداع يعني أنك صنعت شيئاً لم يكن من قبل، وإذا كنت قد فعلت ذلك بطريقة توفر حلولاً للتحديات، فأنا سعيدة بذلك. وأذكر أن ستيف جوبز قال مرة إنه لا يستطيع تغيير العالم إلا أولئك الذي يؤمنون حقاً بأنهم يستطيعون، وهذا صحيح فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف لإحداث فرق، وهذا شيء أعتقد أن جميع المرشحين للجائزة يشتركون فيه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز