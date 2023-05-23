منتدى أبوظبي للسلم ينعقد في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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يعقد منتدى أبوظبي للسلم ملتقاه العاشر في العاصمة أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل.

أعلن ذلك خلال اللقاء التشاوري، الذي عقده مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم في أبوظبي، على مدى يومين، واختتم أول من أمس، برئاسة العلامة عبدالله بن بيه، رئيس المنتدى، وبحضور أمين عام المنتدى، وأعضاء المجلس من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأشاد عبدالله بن بيه - خلال الاجتماع- بالرعاية الكريمة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لبرامج منتدى أبوظبي للسلم، والدعم الكريم المستمر، الذي تقدمه الدولة لأعماله.

ورحب بالمشاركين في الاجتماع، مثنياً على الجهود، التي يقومون بها كل في مجاله في نشر قيم السلم والتسامح في العالم. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمناء يأتي للتفكير والتباحث حول ترتيبات المنتدى المقبل، والذي سيكون الملتقى العاشر لمنتدى أبوظبي للسلم، مبرزاً رمزية ملتقى هذا العام، من حيث كونه فرصة للتوثيق، والتذكير بإنجازات المنتدى في العقد الماضي، وإسهاماته المشهودة في السلم العالمي ومبادراته الرائدة في مختلف الميادين، ومناسبة للتباحث حول مستقبل السلام العالمي، وطرق استدامته. وأضاف: إن عنوان الملتقى المقبل ينبغي أن يكون امتداداً لما بدأه المنتدى، واستثماراً لتراكم نتائج عمله منذ تأسيسه سنة 2014، ومواصلة لرسالته وسعيه لأن يوفر فضاء للعلماء والباحثين.

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