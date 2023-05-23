شرطة دبي تنظم ورشة لتطوير مهارات مفتشي مكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة العامة لأمن المطارات، ورشة حول «تطوير مهارات العاملين بأجهزة التفتيش في مجال مكافحة المخدرات»، وذلك ضمن برامج وخطط مركز حماية لتطوير مهارات وقدرات العاملين بالمراكز والمنافذ الحيوية. وشارك في الورشة 50 مفتشاً من مختلف المواقع بمطارات دبي.

وناقشت الورشة أنواع المخدرات وأشكالها وتأثيرها والآثار المترتبة على متعاطيها ومروجيها اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى عرض تجارب حديثة حول وسائل الإخفاء المختلفة. وذكر العقيد مهندس مروان محمد سنجل مدير مركز أمن الطيران المدني، بأن شرطة دبي حريصة على تطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع أمن الطيران المدني في مطارات دبي بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ومتغيراته السريعة.

وقال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن هذه الورشة تعد الثانية لسلسلة ورش تعقد بالتعاون بين مركز حماية الدولي ومركز دبي لأمن الطيران المدني، وإنهم بصدد عقد ورش عمل لاحقة لمجموعات أخرى من المفتشين لتعم الفائدة على الجميع، ذلك أن المفتشين معنيون بأمن وحماية أحد أرقى وأكبر وأكثر المنافذ الجوية تطوراً على مستوى العالم.

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