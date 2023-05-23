لجنة الصداقة الإماراتية الأردنية تبحث تعزيز علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية، خلال اجتماع افتراضي عقدته أمس، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، والدكتور غازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البرلمانين.

شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية في المجلس الوطني الاتحادي، كل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة التي تربط دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحظى باهتمام ورعاية لا محدودة من قبل قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرين إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

جهود

وأشار الجانبان إلى إعلان دولة الإمارات 2023 «عام الاستدامة» لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرهما، والتنويه بأهمية استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «كوب28»، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، لا سيما أن هذه القضية تمثل قضية محورية بالنسبة إلى العديد من الدول العربية، التي تقع مباشرة في خط التأثيرات المباشرة للتغير المناخي، مما يتطلب مشاركة فعالة وتعاوناً وتنسيقاً في مجال العمل المناخي، فضلاً عن أهمية المؤتمر البرلماني المصاحب لهذه الاجتماعات.

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