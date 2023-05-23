«الاتحاد النسائي» يشارك باجتماع إقليمي لمناهضة العنف في وضع اللجوء

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك الاتحاد النسائي العام، في الاجتماع الإقليمي حول «تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات»، والذي أقيم تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبتنظيم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمان.

وتسعى الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة، لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات - التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته الـ 155 في مارس 2021 - إلى توفير إطار استرشادي عربي، يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تعزيز الوقاية، والحماية، والاستجابة لكافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ويشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

أولويات

وهدف الاجتماع الإقليمي إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء، والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية، بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له في المنطقة العربية، واستعراض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء.

كما هدف الاجتماع أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، بالإضافة إلى التركيز على أهمية تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات القطاعية المتخصصة للنساء والفتيات اللاجئات.

وعقد الاجتماع الإقليمي بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك الجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات، ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين.

حضر وفد من الاتحاد النسائي العام، ممثلاً بفاطمة المحرزي مدير إدارة الموارد البشرية في الاتحاد النسائي العام، ومريم الشامسي رئيس قسم قاعدة بيانات النوع الاجتماعي في الاتحاد النسائي العام.

وتناول الاجتماع الربط بين الاستراتيجية وإطار الحماية الأوسع للنساء والفتيات، والمبادرات العالمية والإقليمية، ودور الوقاية في نهج شامل لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في أماكن اللجوء، وزواج الأطفال، والإطار القانوني للمساواة بين الجنسين، والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى عرض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الدول الأعضاء للوقاية والاستجابة لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء.

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