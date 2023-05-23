منتسبو «مخيم القيادات التنفيذية» يستعرضون نموذج دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدفعة الأولى من مخيم القيادات التنفيذية المخصص للمديرين التنفيذيين، بمشاركة 15 منتسباً، وأكثر من 10 ضيوف، شاركوا خبراتهم مع المشاركين، وذلك على مدى 26 ساعة تدريبية، و20 ساعة مشروع تنفيذي، و4 ساعات تدريب عن بعد.

واعتمد المخيم خلال الدفعة الأولى على أساليب التفاعل التشاركي، والمشاركة الفاعلة من المتدربين، واستخدام مزيج من الأدوات النظرية والتطبيقات العملية، وورش العمل الهادفة إلى تحقيق أهداف البرنامج في إكساب المشاركين مجموعة من المعارف والمهارات التطبيقية، بجانب مجموعة من النشاطات المتخصصة، لتعزيز سمات القيادة الإيجابية، وكذلك التمارين والاختبارات المتخصصة في مجال القيادة. وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الدفعة الأولى من المخيم استضافت عدداً من القيادات والمسؤولين في حكومة دبي، لاستعراض التجارب والخبرات المختلفة وذلك عبر استثمار الأدوات والأساليب الجديدة والمبتكرة، والتي لها دور مهم في ترسيخ التواصل والتعاون، وتبادل الآراء.

واستضاف اليوم الأول من المخيم 3 جلسات حوارية رئيسة، الأولى بعنوان «استراتيجيات الحكومات وسبل تحرير وتعزيز الإنتاجية»، والثانية بعنوان «نموذج قيادة أصيل صنع التغيير»، والثالثة «مستقبل بيئة العمل وإدارة المواهب في المؤسسات»، إلى جانب تنظيم نشاط تفاعلي مع الكابتن معن عودة بعنوان «سمات قادة المستقبل»، وورشة حوارية بعنوان «تنافسية الإمارات، الفرص والتحديات».

جلسات رئيسة

ونظمت الكلية خلال اليوم الثاني عدداً من الجلسات الحوارية الرئيسة والأنشطة، مثل جلسة بعنوان «أمن الدول في عصر الاضطراب»، وأخرى بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي الجديد»، ونشاط تفاعلي حول «القيادة بالتأثير - كتاب الثقة والإلهام دروس ومناقشة وحوار»، وأخرى بعنوان «خطة دبي الاقتصادية»، فضلاً عن جلسة حوارية بعنوان «جلسة مع قائد»، شارك بها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفيصل يوسف سليطين، المدير التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وهدف اليوم الثالث إلى توضيح أبرز التطورات التكنولوجية، التي حدثت في العقد الأخير، والذكاء الاصطناعي التوليدي والتأثير على الحياة اليومية والاقتصاد والصناعات المختلفة.

دفعة ثانية

تنظم الكلية الدفعة الثانية من مخيم القيادات التنفيذية خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري، الذي يتوجّه إلى مديري الإدارات في حكومة دبي، باستضافة نخبة من المتحدثين والخبراء والمتخصصين في مجالات عدة، ويهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات المشاركين.

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