شيخة الدويش..11 عاماً تطويعاً للذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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تؤكد الإماراتية شيخة سالم الدويش، التي تخصصت في علوم الذكاء الاصطناعي، والتي حصلت على درجة الماجستير فيه العام الماضي، كما حصلت على وسام المبتكر نسبة لتقديمها العديد من المقترحات الابتكارية للقيادة العامة لشرطة عجمان، والتي تترأس فيها وحدة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، أن المرأة الإماراتية حظيت برعاية واهتمام كبيرين من قبل القيادة الرشيدة، التي أخذت بيدها إلى سلم النجاح، ما أسهم في صقل شخصيتها، لتصبح الرقم الصعب في معادلة البناء، إذ قطعت شوطاً كبيراً في تولي العديد من المناصب القيادية الرفيعة، وتبوأت أعلى المراكز المرموقة في الطب والسياسة والمجال الشرطي والعلوم، وغيرها من المراكز الأخرى، التي أولتها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً للنهوض بالمرأة وتمكينها، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، كما أنها ظلت تعمل في شرطة عجمان 11 عاماً، فطوعت من خلالها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خدمة العملاء.

ميزات

وتقول شيخة الدويش لـ«البيان»: إنها حصلت على بكالوريوس تقنية المعلومات، ومن ثم ماجستير إدارة الأعمال في العام 2014، وفيما بعد حصلت على ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي العام الماضي، ثم التحقت بالقيادة العامة لشرطة عجمان في العام 2012 بقسم الخدمات الإلكترونية في وظيفة مبرمج كمبيوتر، وظلت تعمل فيه 11 عاماً، إلى أن ترأست وحدة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للشرطة العام الماضي، وتتميز الدويش بقدرتها الفائقة في استغلال مهارة البرمجة، واستخدامها في الدورات التدريبية، ونقل المعرفة للعناصر الشرطية ولمختلف أفراد المجتمع، حيث تعمل محاضراً معتمداً في شرطة عجمان بخلاف وظيفتها، كما نقلت العديد من معارف الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والمعرفة، وغيرها من التقنيات الحديثة، ووظفتها في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لشرطة عجمان، وذلك من خلال إعداد بعض البحوث العلمية للاستفادة منها، إضافة إلى استخدام عدد من التقنيات الحديثة في تصميم الأنظمة.

3 دبلومات

وتشير الدويش إلى حصولها على 3 دبلومات مهنية، خلال عملها في الشرطة، دبلوم مهني لإدارة المشاريع، دبلوم مستشار الابتكار المعتمد في عام 2021، ومن ثم دبلوم الأمن السيبراني في العام الماضي، كما حصلت على جائزة في التطوع «أفضل متطوعة» من مؤسسة الإمارات للشباب لجهودها المبذولة في العمل التطوعي، والحصول على أكثر من 500 ساعة تطوعية، لافتة إلى أن أبرز إنجازاتها في شرطة عجمان برمجة وتصميم 4 برامج وأنظمة إلكترونية، وإعداد 4 بحوث علمية خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما شاركت في إعداد 3 برامج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الزوار، ومخالفات المركبات المنتهية الترخيص باستخدام قراءة لوحات المركبة آلياً، والروبوتات في مراكز خدمة المتعاملين، إضافة إلى مشاركتها في تصميم 98 خدمة ذكية، أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان على المنصات الإلكترونية، مثل التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.

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