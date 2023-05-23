سلطان النيادي: برنامج علمي مميز لرائدي الفضاء السعوديين

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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قال سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، خلال تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إنه من الأشياء الجميلة التي ينتظرها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية هو وصول طاقم جديد، فيما تتطلع لاستقبال طاقم مهمة «أكسيوم 2» بحفاوة، والذي يضم إلى جانب رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، جون شوفنر، وبيجي ويتسون.

وأضاف النيادي، الذي ظهر في مقطع مصور وهو يحمل كاميرا في وحدة «كوبولا» المخصصة لمراقبة المهمات خارج المحطة: إن لدى برناوي والقرني برنامج علمي مميزاً، متمنياً لهما التوفيق والعودة سالمين، وذلك بعد تحقيق مستهدفات مهمتهما العلمية بنجاح، فيما وبانضمام الرائدين إلى النيادي ستكون هذه هي المرة الأولى، التي يجتمع فيها 3 رواد فضاء عرب في وقت واحد، على متن محطة الفضاء الدولية.

من جهتهما، سيجري الرائدان السعوديان خلال مهمتهما، التي تستغرق 10 أيام على متن المحطة الدولية 14 تجربة بحثية علمية في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات، من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض.

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