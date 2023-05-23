المكتب الإقليمي لـ«الإيسيسكو» في الشارقة ينجز استراتيجيته الجديدة

المصدر: الشارقة - وام

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أكد سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي للمنظمة- إيسيسكو في إمارة الشارقة أن المكتب أعد فعلياً استراتيجية كاملة له، وتمت مناقشتها مع إدارة المنظمة.وقال إن النظام الأساسي للمكتب الإقليمي يتضمن العمل بالتوازي مع أهداف المنظمة بصفة عامة، إلى جانب إعداد خطة لاستقطاب الكفاءات والخبرات وإعداد الأنشطة والفعاليات والدخول في شراكات مع جهات ثقافية وحكومية محلية ودولية، وكذلك الدخول في اللجان الوطنية الثقافية في هذه الدول لتنظيم البرامج، والفعاليات على أرض الواقع في تلك الدول أو في دولة الإمارات.

كما أوضح أن المكتب سيعمل ضمن استراتيجيته الجديدة على دراسة مؤشرات الثقافة في الدولة، التي تؤثر بدورها على المؤشرات الاقتصادية، فالمؤشر الثقافي مهم في التقييم الاقتصادي لأي دولة، وعلينا تحديث هذه المؤشرات، فالقفزات النوعية التي حققتها دول الخليج العربي خصوصاً في هذا المجال تحتم علينا رصد الأرقام الجديدة.

وذكر أن هناك توجهات للاستفادة من البنية التحتية في دولة الإمارات في مجال الفضاء والتقنية والبرمجة والعلوم الصحية والإنسانية والتبادل الحضاري بين الدول، والعمل مع الجامعات العلمية في الإمارة، ومنها جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، مشيراً إلى وجود تواصل مع جهات تعليمية خاصة أيضاً مثل أكاديمية اتصالات، للاستفادة من برامجها واستقطاب الطلاب من العالم الإسلامي، للاستفادة منها، وكذلك الجامعة القاسمية.

وتابع: نتطلع للتعاون مع الهيئات والدوائر المعنية بالثقافة على مستوى دول الخليج والدول التي يغطيها المكتب الإقليمي، إضافة إلى التعاون مع الجهات الخاصة، للاستفادة من خبراتهم وعقد برامج نوعية متخصصة، تعود بالمنفعة على الجانبين، وكذلك العمل على الترويج للمكتب الإقليمي للمنظمة، بالتعاون مع الجهات الإعلامية والمتخصصة في الثقافة، وأبرز مواقع التواصل الاجتماعي لإثراء عمل المكتب.

ولفت سالم عمر سالم إلى خطة المكتب للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، موضحاً أن المنظمة لديها إصدارات كثيرة، وعلينا عرضها في المعرض ضمن جناح خاص، كما سنتشارك مع مجموعة من الناشرين لتوزيع إصدارات المنظمة على منصاتهم الرقمية، وفي المكتبات على مستوى العالم، كما نخطط للمشاركة في المعارض العلمية والمؤتمرات الخاصة بالفضاء والتكنولوجيا.

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