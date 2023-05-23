67 % انخفاض الطلاق بين الإماراتيين بالفجيرة العام الماضي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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سجلت النسخة الـ26 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2022، أرقاماً وبيانات إحصائية مهمة تعكس أنشطة الجهات العاملة بإمارة الفجيرة، شملت زيادة 5 % في عدد سكان الإمارة، حيث بلغ إجمالي السكان منتصف العام الماضي نحو 316 ألفاً و790 نسمة، بواقع 206 آلاف و678 من الذكور و110 آلاف و112 من الإناث.

وأشار الكتاب إلى انخفاض كبير في نسبة الطلاق بين الإماراتيين خلال العام الماضي تصل إلى 67 %، حيث سجل 53 شهادة طلاق لإماراتي متزوج بإماراتية، مقارنة بعام 2021 الذي سجل نحو 160 شهادة طلاق، وبلغ إجمالي حالات الطلاق للعام الماضي نحو 90 حالة، إلى جانب انخفاض نسبة عقود الزواج بين مواطن ومواطنة خلال العام الماضي إلى 26 %، حيث سجلت محاكم الفجيرة 448 عقد زواج للمواطنين مقارنة بالعام 2021 الذي سجل 602 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية.

وكشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، عن أن الكتاب الإحصائي وضح ارتفاعات ملحوظة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 25 مليار درهم بعدما كان 22 ملياراً، وذلك حسب تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للعام 2022، كما سجلت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة ارتفاعاً بـ20 % بواقع 7750 مليون درهم مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل 6467 مليوناً.

وأشار إلى ارتفاع عدد العاملين خلال العام الماضي في الدوائر الحكومية إلى 16 ألفاً و990 موظفاً، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية العاملة بالإمارة إلى 251 منشأة صناعية، وارتفعت رخص المنشآت التجارية الصادرة بـ76 % لتسجل 21 ألفاً و376 رخصة تجارية، لافتاً إلى اتساع المساحة المزروعة إلى 54629 دونم في مختلف مناطق الإمارة، وأن مطار الفجيرة الدولي سجل عدد 11 ألفاً و295 رحلة طيران العام الماضي.

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