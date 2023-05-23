ضاحي خلفان: الصناعة الإماراتية تنافس أكثر الدول تقدماً في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وكان في استقباله عبدالله حميد الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، ومحمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين، وفاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي التجاري، وعدد من كبار المسؤولين بالمجموعة.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خلال الزيارة على أهم القطاعات التي تضمها المجموعة، والتي تشمل 5 قطاعات رئيسية، القطاع الرقمي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع اللوجستي والقطاع البحري وقطاع الموانئ.

واستمع معاليه لشرح مفصل من مسؤولي القطاعات حول عدد الشركات والمصانع التي تنضوي تحت مظلة المجموعة، ويصل عددها إلى 1850 مصنعاً، إضافة إلى أهم المنشآت والمرافق، وفرص الأعمال التي توفرها للمستثمرين ورجال الأعمال، والشركات الصناعية.

مصانع

كما اطلع معاليه على أهم المرافق والمصانع والصناعات التي توفرها مجموعة كيزاد للأعمال، والتي تساعد على تسريع تأسيس الأعمال وتساهم في خفض الاستثمارات الرأسمالية، كما تسهل الربط متعدد الوسائط من خلال بنية تحتية ممتازة، ومن تلك المرافق، توفير مستودعات بمواصفات قياسية، وقطع أراض متكاملة الخدمات، صالات عرض مرنة، ووحدات للصناعات الخفيفة، ومركز تنمية وريادة الأعمال، ومستودعات لوجستية ومخازن تبريد.

وفي ختام الزيارة أبدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إعجابه الشديد بما شاهده من تطور كبير في جودة الصناعة الإماراتية، مؤكداً على أنها أصبحت تنافس أكثر الدول الصناعية في العالم، من حيث المعايير وجودة التصنيع، وريادة الأعمال.

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