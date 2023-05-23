«إسلامية دبي»: 58 جالية تشارك في «اليوم العالمي للتنوع الثقافي»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، احتفالية ثقافية نظمها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بقطاع الشؤون الإسلامية بمشاركة 58 من الجاليات المقيمة بدبي من المسلمين وغير المسلمين، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يوافق 21 مايو من كل عام.

وألقى الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين بالدائرة محاضرة دينية، تحدث فيها عن تعاليم الإسلام وإبراز محاسن الإسلام دين الإنسانية والسماحة لغير المسلمين، وأسباب وفوائد التنوع الثقافي، وأهم أسس التبادل الحضاري بين الشعوب، وكيف تم بناء جسور التواصل الثقافي عبر التاريخ الإسلامي.

وتحدثت كيرستين ويستهولتير (من هولندا) حول موضوع: كيفية بناء جسور لسد الفجوات بين الثقافات المختلفة في الإمارات، وذكرت الدكتورة حنان من مصر (مقيمة في أمريكا) حول ما يمكن أن تفعله المجتمعات المختلفة لسد أي فجوات ثقافية قائمة، وشرحت الدكتورة ماندي زيمرمان، من ألمانيا، حول كيفية الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي.

وقالت روية الكتبي رئيس قسم التواصل الحضاري في إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية: أقيمت الاحتفالية بهدف تعزيز رسالة مهمة يجب أن تصل للأجيال المقبلة بأن الإمارات تحتضن كل الثقافات والأديان والجميع في الإمارات ينبض من قلب واحد ليضخ محبة وسلاماً من الإمارات للعالم أجمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز