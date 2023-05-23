«منحة البدر» تُعلن مرشحي جميع فئاتها 2023

المصدر: (الفجيرة - وام)

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أعلنت «منحة البدر» في دورتها للعام 2023 أسماء المرشحين للفوز في فئاتها الثلاث وهي السيرة النبوية، والمديح، والسيرة للأطفال واليافعين، حيث تَقدم للمشاركة في المنحة التي تُنظم بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ما يزيد على 200 عمل من 25 دولة.

وترشّحت في فئة السيرة النبوية الأعمال التالية: «هندسة الإنسان» للكاتبة ربا شعبان (فلسطين)، «أنت النبي لا كذب» للكاتبة صهـباء بُـندق (مصر)، و«منارة النبوة وعالمية الرسالة» للكاتب عبد الباقي يوسف (سوريا).

وفي فئة المديح النبوي، ترشّح كل من «قبس من ذاكرة المنتهى» للشاعر عبد الله علي العنزي (الكويت)، و«محاولة للتأويل» للشاعر عبد الناصر عبد المولى (مصر)، و«باب البقيع» للشاعر ياسين العشاب (المغرب).

أما في فئة سيرة للأطفال واليافعين، فقد ترشّحت الأعمال التالية: «في أثر الحبيب» للكاتبة د. بروين حبيب (البحرين)، و«اكتمل البدر» للكاتبة د. زكية محمد خالد (الإمارات)، و«رحلة مع الجد أبو المعارف» للكاتبة عبير صبحي عروقي (سوريا).

وستُمنح الأعمال المرشحة في كل فرع 3 أشهر لاستكمال مشروع الكتاب وتقديمه من أجل الحصول على المنحة النهائية في موعدٍ أقصاه 25 أغسطس المقبل.

كما أعلنت المنحة عن تقديم جوائز تشجيعية لعملين إضافيين في كل فرع من فروع المنحة، وهي خارج الترشيح للمنحة الختامية، وقد حصل عليها في فرع السيرة النبوية عمل «الرواية السيرية» للكاتب د. حسام الأحمد (كندا)، وعمل «ثقافة محمد» للكاتب فتحي الشرماني (اليمن).

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