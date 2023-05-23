«أكاديمية قرقاش» تستضيف مؤتمراً دولياً للتفاوض

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية «مؤتمر عمليات التفاوض الدولي» لأول مرة في دولة الإمارات بالتعاون مع مركز جنيف للسياسة الأمنية، أمس، في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور مجموعة من كبار الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، بمن في ذلك وزراء خارجية سابقون، ووكلاء وزارات، وسفراء، ومديرو الأكاديميات الدبلوماسية، ودبلوماسيون شباب بارزون (ومتدربون) من جميع أنحاء العالم، وغيرهم من الخبراء والقادة في السلك الدبلوماسي.

وشهد مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والعاملين في مجالات السياسات الدولية والدبلوماسية والأكاديمية الذين يعملون على تنمية مجال التفاوض والنهوض به على المستوى العالمي.

اتجاهات

ويناقش المؤتمر، الذي عُقد سابقاً في ألمانيا وروسيا، أهم الاتجاهات السائدة والتطورات الحالية والسابقة، والتي تركّز على ثلاثة محاور أساسية، هي «صراعات الهوية في ظل النظام العالمي المُجزَّأ»، «أفريقيا: إعادة تأطير التفاوض»، و«الدور الجديد للصين كوسيط».

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»: سعيدون باستضافة مؤتمر عمليات التفاوض الدولي بوصفه حدثاً رائداً ومنصة فريدة تجمع أبرز الشخصيات والخبراء والأكاديميين والعاملين في مجالات السياسات الدولية والدبلوماسية والأكاديمية من جميع أنحاء العالم.

ويتيح هذا المؤتمر فرصة عرض ومناقشة أحدث المستجدات في أبحاث التفاوض الدولي والاطّلاع على الآراء والمعارف المختلفة في هذا المجال، واستعراض المفاهيم النظرية والحلول العملية الفعالة، عبر إقامة ورش عمل وجلسات نقاشية وتفاعلية متنوعة، تمكّن الحضور من بناء وتوظيف الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن اعتمادها من قبل وزارات الشؤون الخارجية في مختلف دول العالم.

ويُقام المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، مما يتيح للحضور المشاركة في جلسات حوارية تفاعلية وورش عمل متعددة تهدف إلى تطوير الحلول العملية والمؤثِّرة.

معارف

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»: ننظر بثقةٍ حيال القيمة العلمية الكبيرة التي يحملها هذا المؤتمر للجيل الجديد من طلاب المجال الدبلوماسي، حيث يمكن للشباب المشاركين اكتساب معارف ورؤى واسعة حول التفاوض الدولي وتطوير مهارات أساسية تدعمهم في بناء مستقبلهم.

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