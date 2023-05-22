"طرق دبي" تطرح 350 رقماً مميّزاً في المزاد الإلكتروني 29 مايو الجاري

المصدر: البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (350) رقما ثنائياً (للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية) وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V. ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم71 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اليوم الاثنين 22 مايو الجاري، فيما سيبدأ المزاد يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة (5) أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

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