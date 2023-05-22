سعود القاسمي يتقبّل تعازي مكتوم بن محمد في وفاة محمد القاسمي

المصدر: البيان

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تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وقد أعرب سموه، خلال تقديم واجب العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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