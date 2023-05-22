97 % نسبة سعادة المتعاملين مع محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير محاكم دبي السنوي لعام 2022 أن نسبة مؤشر السعادة لدى المتعاملين 97% والموظفين 93%، والشركاء 92%، كما سجلت المحاكم أداء متفوقاً في تطبيق نظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي بمعالجة الشكاوى بنسبة 100%، من خلال التعامل الفوري مع المكالمات، والاستفسارات الواردة، والرد عليها في مدة زمنية قياسية، عبر مركز الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت محاكم دبي تقريرها تحت شعار «قضاء يصنع المستقبل»، ليوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، وتناول التقرير معلومات مهمة عن المحاكم وقطاعاتها، ومعلومات مهمة عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات، التي تم إنجازها.

شراكات داعمة

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن محاكم دبي استطاعت في وقت قصير أن تكون أيقونة القضاء العربي وهي تنافس بقوة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال الكوادر المتميزة قضائياً وإدارياً.

وأضافت: حققنا في عام 2022 باقة متنوعة من الشراكات الداعمة للعمل القضائي مع شركاء جدد، ووسعنا نطاق شركائنا بشكل مدروس وواعٍ، كما أننا ما زلنا نبتكر ونضيف، وننتقل بخدماتنا وآلياتها، لتكون متاحة في أيدي عملائنا قريبة منهم، تلبي حاجاتهم بكل يسر ودقة وأمن، تلك التي كان أبرزها نظام الإشهاد الذكي، وخدمة طلب حصر الإرث الإلكتروني، الذي هو باكورة عمل المحكمة الجديدة الخاصة بالتركات.

وأكد أن محاكم دبي استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات عن طريق بناء قضاء تقني متكامل يسهم وبشكل فعال في تعزيز المنظومة القضائية، في ظل التطور المتسارع، الذي يشهده القطاع القضائي، لتحقيق عدالة نافذه تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة، للوصول لرؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

تواصل اجتماعي

وبلغ إجمالي عدد المتفاعلين لمواقع التواصل الاجتماعي للدائرة 3 ملايين و622 ألفاً، و430 متفاعلاً، حيث خصصت محاكم دبي مساحتها عبر «تويتر» لمناقشة ردود الفعل الخاصة حول مجموعة من القوانين الجديدة، التي أصدرتها.

وعلى صعيد نتائج مؤشرات الأداء العامة للمحاكم الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز أشار التقرير السنوي لعام 2022 إلى ارتفاع في النتائج المحققة لدى المحاكم الابتدائية، التي ترصد أداءها عبر نظام «راصد»، الذي يوفر أداة موحدة لتعزيز الحكومة المؤسسية، فقد سجل النظام معدلات أداء مرتفعة في المؤشرات خلال 2022، حيث بلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 58,8 يوماً مقارنة بالنتيجة المحققة في السنوات الماضية، التي كانت مدتها الزمنية أطول، وكشف التقرير ارتفاعاً ملحوظاً من ناحية تطبيق الخدمات الذكية للمحاكم الثلاث، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات الذكية المسندة 765 ألفاً،

و011 طلباً، وبلغت عدد الطلبات المنجزة 702 ألف، و551 طلباً.

تسوية

وبلغت نسبة تسوية حالات التوجيه والإصلاح الأسري في العام الماضي 75.3%، فيما كشفت نتائج مؤشرات الأداء في منظومة الخبرة القضائية بدبي، ومقارنتها بالأعوام السابقة تطوراً ملحوظاً، فقد بلغ عدد المأموريات المسندة (9 آلاف و441 مأمورية، وبلغت عدد المأموريات المنجزة 8 آلاف و161 مأمورية منجزة، بنسبة إنجاز 86%، حيث يبلغ عدد الخبراء الفعلي المسجلين في الدائرة 177 خبيراً، ويبلغ عدد الخبراء المواطنين منهم 141 خبيراً مواطناً، وبذلك تكون نسبة التوطين 80%)، وتركيزاً من محاكم دبي على قيم التسامح لتحقيق مبدأ العدالة تم توفير حلول إمكانية حل النزاعات، من خلال التسويات الودية قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية.

وشاركت محاكم دبي في 2022 في معرض جيتكس للتقنية بمنصة، عرضت فيها أبرز خدماتها الرقمية، كما شهد عام 2022 إطلاق وسام المدير العام للشباب، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التعزيزية.

ومن منطلق رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً» يأتي برنامج نجوم التميز والسعادة، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل الداخلية، وتشجيع الموظفين على الابتكار، ورفع سعادة المتعاملين، من خلال رعاية أنشطة الجودة، في إطار التميز لدى محاكم دبي.

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