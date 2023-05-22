"الشؤون الإسلامية" تشارك في "مؤتمر التعاون بين الأديان" بتتارستان

المصدر: وام

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شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أعمال المؤتمر الذي نظمته مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا- العالم الإسلامي" بعنوان" القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس التعاون بين الأديان"، في كازان عاصمة جمهورية تتارستان، بمشاركة وحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة ورجال الدين والدبلوماسيين والعلماء ورجال الأعمال من روسيا والدول الإسلامية.

وسلط الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في كلمته خلال المؤتمر، الضوء على مسارين الأول مسار الشراكة الاقتصادية، والثاني مسار القيم الروحية والأخلاقية التقليدية المشتركة بين الأديان.

وقدم الكعبي نبذة موجزة عن تجربة دولة الإمارات في ترسيخ التعاون بين أتباع الرسالات السماوية وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية المشتركة بين الأديان.. لافتا للقوانين والتشريعات المنظمة للحياة فيها بدون تميز مع ضمان حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للقيم التقليدية المجتمعية المرعية، مما جعل الإمارات أنموذجا فريدا، لتعزيز السلام والتعايش بين شعوب العالم كافة، وتنمية روح الاحترام المتبادل، وبناء جسور التفاهم والتواصل والحوار، ونبذ العنف والتمييز والكراهية، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وتشجيع الحوار بين الأديان.

وتقدم الكعبي للمؤتمر بثلاث مقترحات الأول تقديم الدعم للدراسات العلمية والأكاديمية، التي تبرز القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية المشتركة بين الأديان، والثاني تبني إطلاق المبادرات والفعاليات المشتركة بين روسيا والعالم الإسلامي تهدف للحث على التعايش السلمي، واحترام التنوع الثقافي، والحفاظ على التقاليد الأسرية والمجتمعية والدينية، والمثل الأخلاقية والتراث الثقافي للشعوب، والثالث تشجيع السياحة الدينية بين روسيا والعالم الإسلامي، لبناء جسور التعايش بين الثقافات والأديان المختلفة.

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