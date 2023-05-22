حتّا.. فرص استثمارية واعدة ووجهة مثالية لعشاق المغامرات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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اكتسبت منطقة حتّا في دبي شهرةً واسعة نظراً لما توفره من أجواء ساحرة للزوار، حيث تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل وتنوع التضاريس والجغرافيا، كما توفر المنطقة العديد من الأنشطة الترفيهية للزوار، وتعد وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرات. وتم تهيئة البنية التحتية فيها بما يعزز جودة الحياة، حيت تم توفير مسارات للدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي، وربطها مع أهم نقاط الجذب في المنطقة، كمنطقة الحافلات، والحدائق، وسد حتا، وكذلك تهيئة دراجات جبلية مع توفير مسارات مرتبطة مع المسارات الجبلية الحالية، إضافة إلى تهيئة محطات ومواقف للسكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية المشتركة.

وتم تهيئة البنية التحتية أيضاً بتوفير مساحات استثمارية لتوفير عربات الطعام أو محلات تجارية، وتنفيذ مساحات خضراء وممرات مظللة، وتطوير مدخل حتّا على الشارع الرئيسي، إضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية على الشارع الرئيسي، وحوائط تجميلية عليها شعار حتّا، ووضع لوحات إرشادية وتعريفية على امتداد المسار، وتحديد نقاط عبور آمنة، وإنشاء مواقف للسيارات قرب الأماكن العامة، وكذلك عمل موقف للحافلات في وادي هب، وغيرها العديد من الخدمات التجهيزية الأخرى في المنطقة.

مركز تنقل

ولتقديم تجربة فريدة وتسهيل رحلة السياح تم تنفيذ شارع خدمة ومواقف إضافية أمام المحال التجارية بالقرب من محطة الحافلات، وتوفير مواقف للسيارات في سد حتّا وحديقة الوادي وحديقة بلدية دبي، إضافة إلى تحسين القدرة الاستيعابية للطريق القائم، وإضافة مسار للحركة المرورية المتجه من دوار حصن حتّا إلى محطة الحافلات، مع إضافة مراكز تنقل مرن من خلال تنفيذ مركز تنقل رئيسي Mobility Hub بجانب محطة الحافلات.

وتنظم حتّا باقة متنوعة من المهرجانات والأنشطة والفعاليات الفريدة والمتميزة لاستقبال زائريها على مدار العام، والتي تقام بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق جدول زمني محدد، حيث تنظم هيئة الثقافة والفنون «ليالي حتا الثقافية» في قرية حتّا التراثية، و«مهرجان حتا للعسل».

وإلى جانب ذلك، يمكن للزوار التمتع بمشاهدة «شريعة» حتّا، وهي عبارة عن أفلاج تمتد تحت الأرض لمسافة تربو عن الكيلو والنصف، فيها أعجوبة هندسية أسسها قدماء المنطقة، وما زالت بطرازها القديم، حيث تغطي هذه المياه التي تخرج من عين مائية احتياجات المزارع في المنطقة، وهي تحظى باهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أمر بمد المياه إلى هذه الأفلاج بصورة مستمرة، والحفاظ على هويتها الأصلية لكونها من مميزات المدينة.

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