حمدان بن محمد: لأول مرة سيجتمع 3 رواد عرب على محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أنه لأول مرة سيجتمع 3 رواد عرب على محطة الفضاء الدولية، ولن تكون المرة الأخيرة التي يقتحم فيها الشباب العربي بكل ثقة هذه القطاعات العلمية العالمية المتقدمة، وأضاف سموه: ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي - أول رائدة فضاء عربية - وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية لينضما إلى زميلهما سلطان النيادي.

جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «ينطلق اليوم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي - أول رائدة فضاء عربية - وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية لينضما إلى زميلهما سلطان النيادي.. نتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة.. لأول مرة سيجتمع 3 رواد عرب على المحطة الدولية، ولن تكون المرة الأخيرة التي يقتحم فيها الشباب العربي بكل ثقة هذه القطاعات العلمية العالمية المتقدمة».

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