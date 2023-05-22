خالد بن محمد بن زايد يصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية

المصدر: أبوظبي - وام

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وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى كوالالمبور، في زيارة رسمية إلى ماليزيا.

وكان في استقبال سموّه الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، ولي عهد بهانج، والسناتور الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير الخارجية الماليزي. وتأتي هذه الزيارة، في إطار الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات الحيوية، وخصوصاً في مجال التبادل التجاري وقطاع الطاقة.

ويرافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفد رفيع يضم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

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