سعود بن صقر يتقبل تعازي راشد المعلا بوفاة محمد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ عمر بن صقر القاسمي التعازي من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

كما تقبل سموه التعازي من عدد من الشيوخ، والمسؤولين، والمواطنين.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك .

وأعرب المعزون بمجلس العزاء في مجلس الضيافة بخزام عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام .. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، أمس، أدوا صلاة الجنازة على جثمان الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة. وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى جانب عدد كبير من المواطنين. وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، جموع المشيعين، حيث ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة القواسم بمنطقة العريبي في رأس الخيمة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عموم آل القواسم الكرام .

وكان ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قد نعى المغفور له الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، نجل الشيخ عمر بن صقر القاسمي، الذي وافته المنية امس.

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