صقر غباش يزور موسكو اليوم على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم وفد المجلس في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس ومجلس الاتحاد الفيدرالي ومجلس الدوما الروسي.

يضم وفد المجلس كلاً من مروان عبيد المهيري، وضرار بالهول الفلاسي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. ومن المقرر أن يعقد معاليه خلال الزيارة جلستي مباحثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ويلتقي رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبرغ.

ويشارك معاليه خلال الزيارة ضيف شرف الدورة العاشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة الذي يحمل عنوان «علم البيئة حق وليس امتيازاً» وسيتم خلاله إبراز جهود الإمارات في دعم التغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة، لا سيما من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في مدينة إكسبو دبي نوفمبر المقبل.

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