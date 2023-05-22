«ساعة شفافية» في شرطة حتا

المصدر: دبي ـ البيان

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ترأس العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي المركز، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والموظفين.

وأكد العقيد مبارك الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً رؤساء الأقسام والضباط على تكثيف الجهود والنزول الميداني والتواصل مع الموظفين في الأقسام التي يشرفون عليها، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم والتعرف على احتياجاتهم الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

وثمن العقيد الكتبي الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز شرطة حتا في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل مطالباً مسؤوليهم بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.

ومن جانبه قال المقدم هلال حمدان البدواوي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، إن شرطة دبي تحرص على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، وحرصت على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، مضيفاً أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء في العمل وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين.

وقدم الموظفون خلال ساعة الشفافية مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين فيما أجاب مدير المركز عليها ووجه بمتابعة بعضها.

وفي ختام اللقاء كرم العقيد مبارك الكتبي الموظفين المتميزين والمتعاونين مع المركز، إضافة إلى المتقاعدين.

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