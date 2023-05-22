ضاحي خلفان يترأس اجتماع لجنة التظلمات

المصدر: دبي- البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً للجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي، وذلك بمكتب معاليه، بحضور اللواء متقاعد محمد سعد الشريف، رئيس اللجنة، وأحمد سعيد بن مسحار، نائب رئيس اللجنة.

عدالة

واستعرض اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بتظلمات منتسبي الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي، وذلك وفق إطار السعي لتحقيق العدالة والإنصاف بين المنتسبين العسكريين وتطبيق القانون بالشكل السليم.

حضور

حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وممثلو الجهاز الإداري للجنة، النقيب طارق البلوشي، والنقيب مروان الشيبة.

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