«خيرية الفجيرة» توزع 331 ألف وجبة على الفئات المحتاجة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن توزيع 331 ألف وجبة طعام على الفئات المحتاجة، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 حتى شهر مايو الجاري، بتكلفة نحو 3 ملايين درهم، ضمن مشروع حفظ النعمة بالتعاون مع أصحاب الخير والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

وقال المرشودي إن التركيز على توفير وجبات الطعام وتوزيعها على الفئات المحتاجة في أماكن تجمعاتهم، إضافة إلى توزيع 1000 وجبة مع عبوات المياه أسبوعياً على المصلين بعد صلاة الجمعة في عدد من مساجد الفجيرة، يأتي ضمن مبادرة إطعام الطعام التي تنفذها الجمعية على مدار العام.

وأشار إلى أن الجمعية لديها مركبات مجهزة لنقل الوجبات وحفظها، وفقاً لمعايير الجودة والسلامة بتعبئة وتغليف الطعام وفق الاشتراطات الصحية؛ لضمان تسليمه للفئات المحتاجة بطريقة جيدة تضمن سلامة تلك المواد الغذائية، كما أن لديها موظفين مؤهلين ومدربين على الوصول إلى العمال المستحقين وتقديم الوجبات لهم بكل ود واحترام، حيث إن الجمعية بدأت تنفيذ مشروع حفظ النعمة منذ عام 2004 ليصبح من المشاريع الرائدة في الجمعية على مدى 19 عاماً، وما زال المشروع يواصل تطوره باستمرار في سبيل تحقيق غايته الإنسانية النبيلة المتمثلة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، حتى خلال جائحة كورونا، حيث واصل المشروع سعيه باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الناس.

وتوجه المرشودي بالشكر للجهات المتعاونة مع الجمعية في مشروع حفظ النعمة وكل مشاريعها الخيرية، داعياً أفراد المجتمع والمطاعم والفنادق إلى التواصل مع فريق المشروع على الرقم المجاني 8008844 للتبرع بوجبات الطعام ليتم توزيعها على الفئات المحتاجة.

ويسعى مشروع حفظ النعمة إلى الاستفادة من الطعام الفائض من خلال تدويره بطريقة صحية بعيداً عن الهدر والإسراف لسد الحاجة لدى الشرائح المحتاجة، حيث تحرص الجمعية على مواصفات الجودة والرقابة العالية على الأغذية المعادة تعبئتها للتأكد من صلاحية استعمالها.

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