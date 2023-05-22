توصيل الكهرباء لـ 941 مشروعاً في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات التطويرية والخدمية في مجال الكهرباء بمدينة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك استمراراً لجهودها الرامية لتوفير الخدمات لكل المناطق في الإمارة وفق أفضل المواصفات وإنجاز المشروعات بسرعة وكفاءة، حيث تم توصيل التيار الكهربائي لعدد 941 مشروعاً بحمولة تصل إلى 156 ميجا فولت أمبير، وتمديد كوابل شبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 140 كيلومتراً في مدينة الشارقة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء كل الاشتراطات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمواقع، كما تم تركيب 4924 عداداً ذكياً واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية لعدد 5905 عدادات في مختلف مناطق مدينة الشارقة باستخدام أحدث الأجهزة وأكثرها دقة لفحص الاستهلاك؛ ما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء.

وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات التي تقدمها، وتوفير الخدمات وفق أفضل المواصفات.

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