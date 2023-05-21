حمدان بن محمد يحتفي برائدي الفضاء السعوديين

المصدر: البيان

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تمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التوفيق لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، وعلي القرني، اللذين ينضما إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ينطلق اليوم رائدي الفضاء السعوديْين ريانة برناوي - أول رائدة فضاء عربية - وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية لينضما إلى زميلهم سلطان النيادي».

مضيفاً: «نتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة.. لأول مرة سيجتمع 3 رواد عرب على المحطة الدولية، ولن تكون المرة الأخيرة التي يقتحم فيها الشباب العربي بكل ثقة هذه القطاعات العلمية العالمية المتقدمة».

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