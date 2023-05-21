"كهرباء ومياه دبي" تنشر 4 أوراق بحثية حول الفضاء خلال العام 2022

المصدر: البيان

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نشر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي 4 أوراق بحثية حول الفضاء خلال العام 2022 في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية والمجلات والدوريات العالمية المحكّمة. وجاءت الأوراق البحثية تحت عناوين: "تقنية متكيفة لاتصال LoRa مع القمر الاصطناعي النانوي ذي المدار المنخفض حول الأرض"، "تحليل تصميم وأداء أجهزة إرسال إنترنت الأشياء LoRA IoT لمجموعة الأقمار الاصطناعية متعددة الموردين"، "تقييم الترابط المباشر بين اتصالاتLoRA IoT من خلال القمر الاصطناعي ذي المدار المنخفض حول الأرض ’ديوا- سات 1‘"، و"تقييم هامش الترابط للقمر الاصطناعي ’ديوا- سات 1‘ بالاعتماد على اتصالات LoRa".

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على جهود الباحثين في المركز والتي نجحت خلال فترة قصيرة بتعزيز ريادة الهيئة على مستوى العالم، من خلال ابتكار تقنيات متقدمة، وتطوير حلول باستخدام تقنية إنترنت الأشياء للأقمار الاصطناعية، وإيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه، إلى جانب إيصال المشاريع البحثية الإماراتية إلى المؤسسات الأكاديمية العالمية، وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ونوه معاليه إلى أن قمر الهيئة الاصطناعي النانوي "ديوا- سات 1" تم تصميمه وتطويره في المركز، مما جعل الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه. كما أن المركز عمل على تطوير وبناء المحطة الأرضية المستقلة للهيئة، والتي تمتاز بقدرتها على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.

وأضاف معاليه: "نسعى من خلال المركز إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء قطاع فضائي متميز ومستدام، وجعل دولة الإمارات وجهة عالمية رئيسة في علوم الفضاء ومشاريعه، وتعزيز تنافسية الدولة على مختلف الأصعدة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، علاوة على بناء موارد بشرية وكوادر مواطنة عالية الكفاءة في مجال الفضاء واستشراف وصنع المستقبل."

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "تعتبر أبحاث الفضاء ضمن المحاور الرئيسية لمجالات عمل المركز والتي تشمل أيضاً "الطاقة الشمسية"، و"تكامل الشبكة الذكية"، و"كفاءة الطاقة"، و"المياه"، إضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وتهدف أبحاث الفضاء إلى دعم الهيئة في الاستشعار عن بعد بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة باستخدام الأقمار الاصطناعية وقدرات المحطات الأرضية."

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