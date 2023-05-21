330 طناً من المواد المخالفة لـ "سايتس" في قبضة جمارك دبي

المصدر: البيان

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مواكبة لعام الاستدامة أفادت جمارك دبي أن خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت في ضبط ما يقرب من 330 طناً وأكثر من 200 عينة حيوانية ونباتية مخالفة للاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وأجزائها ومشتقاتها "سايتس" والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1990.

وتدعم جهود جمارك دبي في التصدي للإتجار غير المشروع في المواد والنفايات الخطرة الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في الحفاظ على استدامة البيئة حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين" COP28 " والمزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ويسعى إلى تحقيق تقدم و إيجاد فرص ابتكارية من أجل عالم آمن مناخياً مع خلق مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ولجمارك دبي والمتمثلة في قطاع التفتيش الجمركي دور رئيسي في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة بحملات واسعة للتوعية العامة بأهمية حماية الحيوانات والنباتات من خطر الانقراض عبر تنظيم معارض متتابعة لنماذج من المواد التي تم ضبطها ومجسمات ومعلومات عن هذه الحيوانات والنباتات استهدفت الوصول إلى الجمهور للتوعية بأهمية المحافظة على الكائنات الحية المعرضة للانقراض، وإبراز أهميتها في حماية الحياة الطبيعية بما يدعم مبادرة "الجمارك الخضراء" التي أعلنت عنها جمارك دبي مطلع العام الجاري ، حيث تمثل الجمارك الخضراء نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالاتفاقيات البيئية الدولية التي بنيت عليها المبادرة، وتدعم هذه المبادرة النوعية الحفاظ على البيئة بمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة ، كالمواد الكيميائية وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

وتعزيزاً للتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، يقوم قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي برفع مستوى كفاءة المفتشين واخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب على كافة أساليب التهريب، بالإضافة إلى تعميم قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض للتعرف عليها والاستفادة منها في عمليات الضبط.

كما تقوم جمارك دبي بصفة مستمرة بتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش في المنافذ الجمركية بإمارة دبي، ومن أبرزها النظام المتطور لفحص الحاويات ، ونظام "محرك المخاطر" الذي طورته الدائرة لرصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقاً، ومن الضبطيات المتميزة المخالفة لاتفاقية سايتس تمكن مفتشو جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب عدد 64 طائراً حياً من نوع "الصقر الحر" وذلك في محاولة لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ما يُعد مخالفاً لقانون تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة، حيث لا تحمل الشحنة المذكورة أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس".

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