الجمهور بوصلة الخدمات الحكومية

المصدر: متابعة: نورا الأمير، مرفت عبدالحميد، عصام الدين عوض، محمد محسن

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أشاد مواطنون ومقيمون بما أتاحته القيادة الرشيدة للجمهور من إمكانية لتقييم الخدمات الحكومية، لافتين إلى أن الإمارات وقيادتها الرشيدة جعلت من جمهور المواطنين والمقيمين بوصلة لتقييم الخدمات الحكومية، حيث إن التقييم المباشر الذي يعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعزز هذا التوجه.

وأكدوا أن المرصد الحكومي خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويهدف إلى جمع وتحليل آراء الجمهور واستخدامها كأداة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال الاستماع إلى ملاحظات وتقييمات الجمهور.

وقالت مريم حاجي: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمشروع دلالة على حرص حكومتنا الرشيدة على قياس مدى سعادة أفراد المجتمع وقياس مدى رضاهم عن الخدمات والسعي إلى تطويرها مستأنسين بمقترحات أفراد المجتمع، موجهة تحية تقدير وشكر على هذا الاهتمام والرعاية.

وذكرت أن تطويع التكنولوجيا واستخدام التقنيات المتطورة لتوفير الخدمات الرقمية في ظل أسس من الشفافية والالتزام بتحقيق مستويات جودة عالية.

بدورها، ترى منال الجوهري أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعدت مرحلة تقديم الخدمات إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات، حيث إن الحكومة لديها من الأدوات ما يكفي لكي تقيس مدى جودة هذه الخدمات.

وأضافت عندما تقوم الحكومات بتلك الخطوة يجب أن نضع نصب أعيننا أن هذه الحكومة لديها من الشغف الكبير لتقديم أفضل الخدمات وبجوده عالية لكل مواطن ومقيم وزائر، فهي ترى أن جودة الخدمات عصب رئيسي لتقديم أفضل أداء لديها.

وأفادت أن حكومة دولة الإمارات بتقييمها لجودة الخدمات فيكون ذلك التقييم من أطراف محايدة حتى تضع يدها على نقاط الضعف والعمل على تجويدها، مشيرة إلى أن تصنيف مراكز الخدمة لمستويات النجوم دليل على أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً جداً للارتقاء بجودة خدماتها.

وقال أيمن عبدالشكور: إن حرص حكومة الإمارات على تجويد خدماتها مرتكزة على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتقييمهم للخدمات الحكومية يشكل مرتكزاً رئيسياً في توجه الحكومة التي تعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتبسيط الإجراءات مختصرة الوقت والجهد.

مشيراً إلى أن الدولة حققت قفزات نوعية في منظومة التحول الرقمي لكافة خدماتها، وأشاد بالمشروع الجديد الذي تطلقه حكومة دولة الإمارات، مؤكداً أنها غير مستغربة لدولة تسير وفق خطط مدروسة لتتقلد مركزاً متقدماً بين دول العالم.

من جانبه، قال حريز المنهالي: إن الإمارات تتمتع برؤية استراتيجية فذة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين والمقيمين وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وفي هذا السياق تم إطلاق مرصد قياس جودة الخدمات الحكومية في الإمارات والذي يهدف إلى سماع آراء الجمهور وتقييم الخدمات الحكومية من وجهة نظرهم.

وأضاف: تعكس ثقة الجمهور في قيادة الإمارات تفاني الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتحقيق تطلعاتهم في توفير خدمات حكومية عالية الجودة، وأن بناء ثقة الجمهور يتطلب التواصل المستمر والشفافية من قبل القيادة الحكومية، وهو ما يتجلى في إطلاق مرصد قياس جودة الخدمات الحكومية في الإمارات، ومتابعات القيادة بشكل عام.

جهد كبير

من جانبه، ثمن عيضة بن سنية المنهالي الجهد الكبير المبذول من جانب القيادة الرشيدة في الربط بين الخدمات الحكومية المقدمة وآراء الجمهور والاستماع إلى تقييماتهم سواء كانت إيجابية أو تحتاج إلى تحسينات، ومن ثم تأخذ بعين الاعتبار وتنعكس لاحقاً في قيمة الخدمة المقدمة.

ولفت المنهالي إلى الثورة الرقمية التي تشهدها كافة قطاعات الدولة وانعكست بشكل عام على الخدمات المقدمة، حيث أصبح بمقدور الجمهور تقديم معاملاته رقمياً وإنجازها في بضع دقائق، مما وفر الجهد والوقت على المتعامل وأيضاً تخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية من ازدحام واستغراق وقت أكبر.

كما أثنى المنهالي على الخطوات المهمة والإجراءات التي خصصت لكبار المواطنين في إنجاز معاملاتهم والتي تتطلب الذهاب المباشر إلى المؤسسة الحكومية لإنجاز المعاملة، مؤكداً أن هذه الخطوات المهمة والجادة والتي تنتهجها حكومة الإمارات بمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد راشد الحمر أن الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعمل على تطوير الخدمات الذكية تيسيراً لجمهور المتعاملين حتى لا يضيعوا أوقاتهم، وذلك من خلال التواصل عبر المواقع التي وفرتها الجهات والوزارات الاتحادية لإنجاز مهامهم واحتياجاتهم.

كما أن المشروع الذي تم إطلاقه لقياس جودة الخدمات الحكومية والذي يقيمه الجمهور دليل على أن القيادة الرشيدة للدولة تثق في كافة المواطنين من خلال أخذ آرائهم بهدف تحسين وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لهم.

ولفت إلى أن القيادة الناجحة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي التي تعمل على تطوير نفسها بما يتماشى مع احتياجات شعبها، من أجل توفير الخدمات بصورة ذكية وسريعة تجعله سعيداً.

مبادرات

من جهتهن أشاد علي العاصي بكافة المبادرات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها إطلاق المشروع لقياس جودة الخدمات الحكومية.

والذي يدلل على مدى اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بشأن المواطنين الذين يعدون المقيمين للخدمات من أجل تقديم أفضل الخدمات الحكومية بصورة ميسرة وسلسة تدخل السعادة في نفوس كل من يقصدها ويتعامل معها، لافتاً إلى أن المتسوق السري كان له دور كبير في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية.

كما أن وجود هذه الخدمة المرتبطة بمصالح الشعب بشكل يومي وربطها بما يسمى بالتغذية الراجعة يستفيد منها متخذو القرار بصورة كبيرة.

وثمنت أمل الحداد ثقة القيادة في آراء الجمهور والأخذ بعين الاعتبار باقتراحاتهم من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق سعادة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الخدمات الحكومية.

وأعربت عن سعادتها البالغة عن إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية التي تلبي احتياجاتهم، وتتجاوز توقعاتهم، مشيرة إلى أن بناء ثقافة خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، وتحويلها إلى ثقافة سعادة وإيجابية هو نهج إماراتي تعودنا عليه من حكامنا وقيادتنا الرشيدة.

وأكد المهندس محمد مصطفى أن آراء المتعاملين تعتبر بوصلة ترشد القائمين على هذه الخدمات لتطويرها وتحسين جودتها وتقديم الأفضل باستمرار.

مثمناً دور القيادة الرشيدة في توفير جميع محفزات تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للجمهور على نحو يتطابق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ووفق استراتيجية حكومة الإمارات الرامية لتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تفوق توقعات المتعاملين وتعمل على تحسين جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

وأوضح أن تطوير الخدمات أسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وإنجاز معاملاتهم وفق أعلى معايير الجودة.

الأمر الذي بدوره أسهم في ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها في مراكز سعادة المتعاملين لتصبح ممارسة وثقافة في الجهات الحكومية، عبر تزويد موظفي إسعاد المتعاملين بمجموعة من الأدوات والقيم التي تمكنهم من تنفيذ مبادرات الحكومة في مجال تحقيق السعادة والإيجابية، حتى أصبحت السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي.

بدوره، قال بخيت المقبالي: إنه منذ اطلاق هذا التقييم من قبل سموه والجهات الحكومية تتسابق لإرضاء العملاء وهذه لفته رائعة تخدم في المقام الأول العميل قبل الحكومة، لافتا إلى ان كل جهة تتميز حصلت على هذا التميز من جودة الخدمات المقدمة منها بالاضافة لسرعة الانجاز.

وأضاف أن التقييم بحد ذاته عامل مهم لاستمرار الجهات الحكومية بتقديم افضل ما لديها من خدمات وهذا بالطبع يعكس سياسة القائد الملهم في ادارة مدينة دبي العالمية وبالتالي ساهمت هذه الخدمات والتسهيلات في جعل دولتنا ذكية.

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