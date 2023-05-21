أعضاء بالوطني: مرصد الخدمات الحكومية أداة مهمة للريادة العالمية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن مشروع مرصد قياس جودة الخدمات الحكومية، يأتي في سياق رؤية حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للتحول الرقمي المرتكز على رفع كفاءة وفاعلية القطاع وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مشيرين إلى أن هدف المشروع الرئيسي تطويع التكنولوجيا لتوفير خدمات ذات جودة عالية.

أداة مهمة

وقال حميد العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن مشروع قياس جودة الخدمات الحكومية يمثل أداة مهمة، في برامج ومبادرات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية في أن تكون واحدة من أفضل الحكومات في العالم.

وأوضح أن عمليات التقييم والرصد للخدمات، تأتي من منطلق حرص الحكومة الاتحادية على تحديد أهم التحديات التي قد تواجه المتعاملين، وبالتالي وضع المبادرات والمشاريع التي سيكون لها دور مهم في دفع عجلة النمو والتطور الشاملة والتي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة والمستويات.

مبادرات

وأفاد عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يترجم حزمة المبادرات الحكومية إلى واقع ملموس، عبر دفع وتشجيع الوزارات والهيئات الحكومية، إلى مزيد من النمو والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد أن إعلان سموه، يسهم في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً، والمساهمة في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية، فطموح حكومة الإمارات بلا حدود، لا يعرف المستحيل ويحول دائماً وأبداً التحديات إلى فرص، إذ يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

«هناك تحديات وهناك فرص واعدة، ولدينا الطاقات المادية والبشرية لمواجهة هذه التحديات بعزيمة وبإيمان بالله وبقدراتنا ورؤيتنا التي لم تكن يوماً خائبة».

من جانبه أكد عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مسيرتنا التنموية في دولة الإمارات تمر بمحطات ولها أوقات نقف فيها جميعاً لتكريم مؤسساتنا وأفرادها (جنودها المجهولين) على ما قدموه من جهود كان لها أكبر الأثر في مواصلة حكومتها دورها المتميز في خدمة هذا الوطن ورفع الراية على كافة المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن أكبر النجاحات والإنجازات هي التي تكون في خدمة الوطن، وفي تسهيل حياة الناس، وفي تحقيق السعادة للمجتمع، وهي أولويات وضعتها الحكومة الاتحادية على رأس مبادراتها وخططها الحالية والمستقبلية، استشعاراً منها لأهميتها ودورها الحيوي في حاضر ومستقبل دولة الإمارات.

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