منصور بن زايد: مستمرون بدعم التوافق والاستقرار في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة بنجاح القمة العربية.

تهنئة

ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة العربية، وأتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على كرم الضيافة وحُسن التنظيم. الإمارات مستمرة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز التوافق والاستقرار في المنطقة».

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