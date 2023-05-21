محمد المري: الارتقاء بخدمات استباقية وذكية تفوق التوقعات

المصدر: دبي - البيان

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عبّر الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره بنتائج المشروع الاتحادي الخاص بقياس جودة الخدمات الحكومية عبر «مرصد الخدمات الحكومية»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار المري إلى أنه تم تصنيف خدمة إصدار جوازات السفر، وهي واحدة من خدمات الإدارة، على أنها من أفضل وأسرع الخدمات المقدمة وفق تقييم الجمهور ومبدأ الشفافية في إعلان النتائج، لافتاً إلى أنَّ فريق الإدارة سيواصل جهوده في تطوير أدواته والارتقاء بخدمات استباقية وذكية ذات كفاءة وفاعلية ومرونة للمواطنين والمقيمين تفوق التوقعات، ومن شأنها تحقيق السعادة والرضا لدى المتعاملين.

وأكد المري حرص إقامة دبي على توفير أعلى المعايير العالمية في خدمة المتعاملين، وذلك عبر منظومة خدماتٍ ذكية تعتمد على معايير مبتكرة تسهم في تحقيق السعادة لدى المتعاملين من المواطنين والمقيمين والسُيّاح، مُشيراً إلى أنَّ خدمة إصدار جواز السفر الإلكترونيّ الإماراتي، الذي يُعدّ من أقوى الجوازات على المستوى العالميّ، أسهمت في توفير الوقت والجُهد لدى المواطنين، كما عززت من سرعة إنجاز المعاملات الخاصّة بإصدار الجوازات، ورفعت من جودة الأداء وكفاءته في بيئة العمل.

وأضاف المري، أنَّ مُعظم الخدمات التي توفرها إقامة دبي أصبحت اليوم تُقدم عبر قنوات رقمية ذكية، تتيح للمتعامل الحصول على حاجاته ومتطلباته أينما كان، وفي أسرع وقت ممكن، وذلك انسجاماً مع المشروعات التنموية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتنفيذاً لرؤى قيادة دولة الإمارات في التحوّل إلى حكومةٍ ذكيّة 100% وتسريع جهود التحول الرقميّ، إذ أسهم هذا التحوّل في تعزيز مرونة وقدرة إقامة دبي على التكيف مع المتغيرات والظروف كافة، وتقديم خدمات لمستويات غير مسبوقة.

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