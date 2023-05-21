تطوير إصدار الجواز الإماراتي قائم على مستهدفات حيوية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنتائج «مرصد الخدمات الحكومية» وتصدر خدمة إصدار جواز السفر الإماراتي على رأس أفضل الخدمات يعكس توجيهات سموه ومتابعته السامية لمختلف الخدمات.

وأضاف: إن جوانب التطوير في الخدمة جاءت في ضوء مباركته الكريمة باعتماد مجلس الوزراء مقترح تطوير جواز السفر الإماراتي في وقت سابق من العام 2020، والذي ضم الجيل الأكثر تطوراً من جواز السفر الذي يتسم بمميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية وتحول دون إمكانيّة الاستنساخ أو التزوير والتزييف، إلى جانب مرونة الإصدار في ضوء محدودية خطوات التقديم.

ومن جهته أشار اللواء سهيل جمعة، مدير عام الهوية وجوازات السفر أن عمليات التطوير ترافقت في ظل اعتماد التوجه الاستراتيجي وتبني مستهدفات حيوية جسدت توجهات قيادة الهيئة ممثلة بمعالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، واللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة، بتعزيز المبادرات الداعمة لريادة الحكومة الذكية، فضلاً عن تمكين الآليات الخلاقة لضمان استدامة تقديمها في إطار متميز لا يحيد عن الجودة والكفاءة.

وأوضح ناصر أحمد العبدولي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة أن استحداث خدمة إصدار وتجديد جواز السفر استباقياً عزز من سرعة التقديم باستخدام التطبيق الذكي لاسيما أن تجديد جوازات السفر لم يزل بذات الرسوم ودون تكاليف مضافة، فيما تميز الجيل الجديد من الجواز الإماراتي بإتاحة طباعته لامركزياً والحصول عليه من خلال 7 مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، مما يعني خدمة أسرع وجهداً أقل.

وأضاف العبدولي أن الخطوة الأولى للإصدار تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب أو الدخول باستخدام الهوية الرقمية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة إصدار جواز سفر واختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز السفر له، ثم اختيار تجديد الجواز من قائمة سبب إصدار جواز السفر، والتحقق بعدها من البيانات المسترجعة وتحديثها في حال تطلب الأمر ذلك، ثم دفع الرسوم المستحقة، وأخيراً استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

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