محمد بن راشد: علمتنـي التجـارب أن لا نجامل على حساب الأوطان

المصدر: دبي - وائل نعيم والبيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج مرصد الخدمات الحكومية، وقد تصدّر القائمة إصدار جوازات السفر ورخص القيادة، التي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة.

ودوّن صاحب السمو عبر حسابه في «تويتر»: «أطلقنا في بداية هذا العام مشروعاً اتحادياً لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر «مرصد الخدمات الحكومية»..

والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية.. على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة بالإضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية..

وفي ذيل القائمة خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية.. تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي.. ومنهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر.. علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان».

تجربة

وأرست الإمارات تجربة عالمية ملهمة في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال ممارسات مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور حول القضايا الوطنية والاجتماعية والتنموية وإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات التي تحقق لهم السعادة، وتعزيز التعاون الإيجابي بينهم وبين الحكومة، وتعمل حكومة الإمارات على تعزيز العمل وكفاءة جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات، وركزت على تعزيز جودة الحياة في مختلف المجالات وتحقيق سعادة الإنسان.

ورسخت القيادة الرشيدة نموذج شراكة متميزاً بين الجهات الحكومية، وطورت حكومة الإمارات نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة، وكرست تعزيز الابتكار الحكومي، لتنتقل من الريادة في الخدمات إلى استشراف المستقبل.

منظومة

وحرصت الحكومة على تطوير الأداء وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة، وتضمنت منظومة الأداء الحكومي في الدولة على محاور رئيسية، تتعلق في إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بقياس مدى تحقيق رؤية الإمارات، وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية.

إضافة إلى إدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والموارد المالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية والرقمية، إلى جانب إدارة الأداء المؤسسي من حيث المؤشرات المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية الواردة في الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية.

وأطلقت حكومة الإمارات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان. وتحرص الحكومة على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الخدمات بهدف تطوير خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين.

رصد وقياس

وتعمل حكومة الإمارات على رصد وقياس رضا المتعاملين وفاعلية الخدمات الحكومية بشكل دائم بغية تطويرها وتحسينها، وهذا ما جعل الإمارات تتبوأ المراكز الأولى في التنافسية العالمية في العديد من المؤشرات المتعلقة في الخدمات الحكومية.

ويشكل مرصد الخدمات الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء منصة رقمية تفاعلية تستعرض رضا المتعاملين بشكل لحظي عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم بكل شفافية عن مختلف القنوات المتاحة كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز تقديم الخدمة، كما تتيح المنصة آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، إضافة إلى ذلك تتيح المنصة استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقديم على الخدمة من حيث توفر المعلومات لدى الجهة وسهولة الوصول للخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.

وتتضمن المنصة العديد من الخصائص والميزات التي تشمل قياس نتائج أثر الخدمات الحكومية، والمواقع الإلكترونية ومراكز الخدمة، حيث تستطيع رصد مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات والقنوات، ومتابعة الإقبال الرقمي على الخدمات الحكومية، إلى جانب متابعة حالة الخدمات بشكل يومي والاستجابة الفورية للملاحظات وانطباعات المتعاملين.

ممارسات عالمية

وتحرص حكومة الإمارات على تطوير الخدمات وتحسينها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بغية تحقيق سعادة المتعاملين والتي تشكل أولوية عمل لكافة الجهات الحكومية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إن الحكومات وجدت لخدمة الناس وتمكين المجتمعات، والوظيفة الأساسية لأي حكومة هي إسعاد شعبها وتحقيق طموحاته وآماله».

ورسخت هذه الرؤية مكانة الإمارات الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في قيادة دفة تطوير الأداء الحكومي والانتقال بالخدمات المقدمة إلى آفاق جديدة في حكومة المستقبل التي تبادر بالوصول إلى الناس بدل أن يصلوا إليها، من خلال أنظمة تقنية مترابطة وفعالة، والتحول إلى المدن الذكية التي يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته في أي وقت، لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة.

قفزات نوعية

وحققت الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة قفزات نوعية في الخدمات الحكومية والتميز في الأداء وانتقلت من الإطار التقليدي في تقديمها إلى خدمات واكبت الثورة الرقمية من خلال الاعتماد على التقنيات المتطورة، وقادت الإمارات قاطرة التغير والتطوير في العمل الحكومي والخدمات التي يقدمها وتصدر تطوير العمل الحكومي أولوية أجندة العمل الوطني لحكومة الإمارات.

وتم التركيز على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية، وانصبت المبادرات الخاصة بتحسين العمل الحكومي وتطوير أدواته في مجال تحسين حياة الناس، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بها، لتصب في خدمة الإنسان، وقدمت الدولة نموذجاً تنموياً ملهماً للحكومات في تطوير الأداء الحكومي.

› المرصد يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً

› 1400 خدمة حكومية

› إصدار جوازات السفر ورخص القيادة أفضل الخدمات بـ 30 دقيقة

› تميز خدمات وزارتي الداخلية والخارجية

› تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية في ذيل القائمة

› الإمارات ترسي تجربة عالمية ملهمة في تطوير الخدمات الحكومية

› ممارسات مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز التعاون الإيجابي

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