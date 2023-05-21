بدء تلقّي طلبات المشاركة في جائزة حمدان بن زايد للبيئة 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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حددت هيئة البيئة - أبوظبي فترة تلقي طلبات الترشح لجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، من الأحد القادم لغاية 28 يونيو المقبل. وتعدُّ الجائزة، التي تستهدف المؤسَّسات العلمية والباحثين.

والمؤسَّسات الخاصة والمنشآت الصناعية، وأفراد المجتمع، مصدر تشجيع على المبادرة والريادة في مجال البيئة، وتتمثَّل رؤيتها في «الريادة في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل الممارسات البيئية»، في حين تتلخَّص رسالتها في «تحسين الأداء البيئي ودفع التغيير الإيجابي في الامتثال البيئي لحماية جميع عناصر البيئة والمحافظة عليها، إضافة إلى تحفيز وتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي».

3 فئات

وتضمُّ الجائزة في دورتها الأولى 3 فئات رئيسة يندرج تحتها 6 فئات فرعية، حيث تشمل الفئة الرئيسة الأولى «وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي» الذي يُمنَح لتكريم قصص نجاح الأفراد ممَّن لهم بصمة بيئية وحقَّقوا التميز في مجال العمل البيئي في إمارة أبوظبي وتندرج تحت هذه الفئة 3 فئات فرعية تضمُّ فئة مستخدمي الموارد الطبيعية (الصيادون، المزارعون، ملاك آبار المياه الجوفية، الصقارون).

وفئة الشخصية المبادرة البيئية (المبادرات البيئية الفردية)، وفئة المؤثِّر البيئي.في حين تركِّز الفئة الرئيسة الثانية «جائزة البحث العملي في مجال البيئة»، على أفضل البحوث العلمية سواءً الفردية أو الجماعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتي تمَّ من خلالها طرح حلول مبتكرة علمية وعملية للمشكلات والتحديات البيئية الحالية والمستقبلية. تتضمَّن هذه الفئة فئتين فرعيتين هما فئة المؤسَّسة البحثية، وفئة الباحث البيئي.

ريادة

وتهتم الفئة الرئيسة الثالثة «جائزة الأداء البيئي المتميز» بأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة للمؤسَّسات الخاصة والمنشآت الصناعية، وتندرج تحت هذه الفئة فئة فرعية واحدة تستهدف المنشآت الصناعية، والشركات الخاصة الكبيرة، وقطاع الطيران وغيرها.

وقد تمَّ تطوير معايير الجائزة، بالتعاون مع المؤسَّسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، للاستفادة من خبرة المؤسَّسة في وضع معايير الجائزة بناءً على أساس عدسة البيئة والاستدامة المطوّرة من قِبَل المؤسَّسة الأوروبية لإدارة الجودة.

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