3 ملايين درهم تبرعات لجمعية دبي الخيرية عبر«دروب العطاء»

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن حجم التبرعات، التي تلقتها في شهر رمضان الماضي لمشاريعها الموسمية، المحلية منها والخارجية، من خلال برنامجها الإذاعي «دروب العطاء»، الذي كان يبث يومياً على إذاعة نور دبي من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصراً، من تقديم الإعلامي أحمد الزاهد.

وبمشاركة كل من الدكتور فيصل الهاشمي من دولة الكويت واعظ ومختص في الشريعة والقانون، والإعلامي والناشط فيصل بن سويد الشحي من الدولة.

وذكر خالد العلماء أمين السر العام أن مجموع التبرعات، التي تلقتها الجمعية عبر البرنامج بلغ 3 ملايين و82 ألف درهم، موضحاً أن بناء المساجد، كان المشروع الأكثر إقبالاً وتفاعلاً من قبل المتبرعين، الذين أسهموا بعطائهم وسخائهم لبناء 47 مسجداً في دول أفريقية وآسيوية، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و318 ألف درهم.

وأوضح أن من بين المشاريع الخيرية والإنسانية «المحلية»، التي نجح البرنامج في توفير الدعم لها، جمع تبرعات لمساعدة مرضى متعثرين في سداد تكاليف علاجهم، وإجراء عمليات جراحية، وتوفير أدوية ومستلزمات طبية لهم، بعد عرض حالاتهم والتقارير الطبية الخاصة بهم على الهواء مباشرة، لافتاً إلى جمع 794 ألف درهم لـ37 حالة مرضية كانت في أمس الحاجة لهذه المساعدات.

قنوات

وأضاف: جمعية دبي الخيرية حريصة على توظيف جميع القنوات لجمع التبرعات، سواء في رمضان أو في غيره من الشهور، لتحقيق مستهدفاتها والإيفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الشرائح والشعوب المحتاجة، والوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين والمحسنين والشركاء الدائمين للجمعية، بما في ذلك الإذاعات المحلية في دبي، والتي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية مثل هذه القنوات، التي تسهم بحصة كبيرة في إيرادات الجمعية للمشاريع الموسمية على وجه الخصوص.

وقال: «بناء المساجد من أكثر الأعمال، التي يقبل عليها الناس، ويتقربون إلى الله بها، خلال مواسم الخير مثل شهر رمضان المبارك».

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