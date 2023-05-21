«الاتحاد للماء والكهرباء» مزود إمدادات لــ 1.5 مليون مستهلك

المصدر: دبي- وائل نعيم

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تعد شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» المزود الرئيس لإمدادات الماء والطاقة الكهربائية لنحو 1.5 مليون مستهلك على نطاق جغرافي يمتد عبر خمس إمارات، حيث تمارس عملها مُسترشدة بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فيما يتعلق باستدامة هذه القطاعات الحيوية وسبل إدارتها.

وتتيح الاتحاد للماء والكهرباء لزوار موقعها الإلكتروني منصةً للبيانات المفتوحة، لتمكينهم من الاستفادة من المعلومات والإحصائيات التي توفرها.

المستندات المتوفرة تضم محتوى للاستخدام وإعادة الاستخدام ضمن مفهوم «البيانات المفتوحة» الهادف إلى تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة العامة والمتخصصة بأعمال وممارسات الاتحاد، وذلك التزاماً بمبادىء الشفافية والانفتاح والتعاون والمشاركة.

وتتبع الاتحاد للماء والكهرباء سياسة خاصة للبيانات المفتوحة، عبر موقعها الإلكتروني، حيث تقوم بإدارتها وفقاً للمتطلبات الحكومية والتوجيهات العالمية، وتحتوي منصة البيانات المفتوحة على البيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين من المعلومات بشكل سلس.

كما يمكن من خلالها تقديم الآراء بشأن تلك الخدمة. وتهدف الشركة من خلال سياسة البيانات المفتوحة إلى إتاحة منصة للبيانات وتمكين زوار الموقع الإلكتروني من الحصول عليها والاستفادة منها في أغراض مشروعة، مع إمكانية طلب غيرها من البيانات، إذ يمكن لأي فرد استخدام البيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني وإعادة نشرها.

وتحرص الشركة على تلبية احتياجات المناطق الشمالية في الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، إذ تسعى «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

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