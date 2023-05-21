3.8 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» بالفجيرة خلال الثلث الأول من 2023

المصدر: دبي - رامي عايش

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أظهر تقرير جديد لجمعية بيت الخير، إنفاق فرعها في الفجيرة قرابة 3 ملايين و762 ألف درهم منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، منها مليون و624 ألف درهم للدعم النقدي للأسر والحالات المتعففة.

وقال سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية:إن وتيرة الإنفاق في فرع الفجيرة خلال العام الجاري تبشر بعطاء يتجاوز إنفاق العام الماضي الذي بلغ 5 ملايين و900 ألف درهم، مشيراً إلى أن «الفرع» يتميز بنشاط خيري واسع، كونه يقع في منطقة دبا الفجيرة، ويخدم 169 حالة شهرياً، والكثير من الحالات الطارئة.

وأضاف: «تطور الفرع على مر السنين، وأصبح يضم أكثر من قسم، فهناك البحث الاجتماعي والتمويل والخدمات والمخازن، ويضم نحو 12 موظفاً، يعملون بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف واستراتيجيات بيت الخير».

ولفت المزروعي إلى دعم حكومة الفجيرة لنشاط الجمعية، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتسهيل تنفيذ المشاريع الإنسانية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة التي تربطها مع الجمعية شراكات قديمة ومستمرة، وفي مقدمتها، جمعية الفجيرة الخيرية، مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومركز تنمية المجتمع في دبا.

وأوضح المزروعي أن عطاء بيت الخير في الفجيرة في الثلث الأول من العام، تضمن تقديم دعم نقدي شهري للأسر المسجلة في الفرع بقيمة 388000 درهم، ومساعدات طارئة بنحو 691 ألف درهم لدعم الحالات التي لا تحتمل التأجيل، وفق برامج تستهدف من خلالها تغيير الأوضاع وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية.

كما تضمن دعم أسر الأيتام بقيمة 502 ألف درهم، بالإضافة إلى دعم الأسر بكوبونات المواد الغذائية بقيمة 520 ألف درهم.

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