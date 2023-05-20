محمد بن راشد: لا مجاملة على حساب الأوطان

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر، وألا مجالمة على حساب الأوطان..

وقال سموه في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أطلقنا في بداية هذا العام مشروعاً اتحادياً لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر "مرصد الخدمات الحكومية".. والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية.. على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة إضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية.. وفي ذيل القائمة خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية.. تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي.. ومنهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر .. علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان".

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