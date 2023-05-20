الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01، والمد الثاني عند الساعة 01:49، والجزر الأول عند الساعة 08:27، والجزر الثاني عند الساعة 19:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:29، والمد الثاني عند الساعة 22:03، والجزر الأول عند الساعة 17:05، والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 65 25

دبي 41 30 75 30

الشارقة 41 29 85 25

عجمان 40 30 90 30

أم القيوين 41 31 80 55

رأس الخيمة 42 31 55 20

الفجيرة 35 35 40 20

العـين 42 31 55 25

ليوا 41 33 40 15

الرويس 39 32 70 30

السلع 37 30 80 20

دلـمـا 39 30 80 30

طنب الكبرى 35 28 85 55

طنب الصغرى 35 28 85 55

أبو موسى 32 27 85 55.

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