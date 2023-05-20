17800 مواطن انضموا للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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بلغ عدد المواطنين الذي انضموا إلى القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري قرابة 17 ألفاً و760 مواطناً، ليرتفع بذلك عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 68 ألفاً، مقارنة بـ27 ألفاً و55 مواطناً في عام 2018.

جاء ذلك ضمن آخر الإحصاءات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على برامج التواصل الاجتماعي التابعة لها والتي أظهرت تزايد وتيرة التوطين في الخاص خلال الأعوام الماضية.

تضاعف

وأوضحت الإحصائيات أن عدد المواطنين الذي انضموا للقطاع الخاص في العام الماضي تضاعف 13 مرة من 1598 إلى 20 ألفاً و418 في عام 2021، في حين بلغ عدد المواطنين الذي انضموا للقطاع الخاص في عام 2020 قرابة 1291 مواطناً.

وأشارت الوزارة إلى أن وتيرة التوطين ارتفعت في القطاع الخاص بشكل لافت منذ بداية عام 2023 الذي شهد آلية جديدة لمستهدفات التوطين تقضي بتحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فما فوق، بواقع 1% قبل نهاية شهر يونيو المقبل على أن تصل النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.

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