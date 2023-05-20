«شرطة دبي» تشجع الأبحاث العلمية عبر«بالعقول نستثمر»

المصدر: دبي- البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس طلبة الجامعات والكليات، ومركز استشراف المستقبل، مُلتقى "بالعقول نستثمر" المخصص للتعريف بالمبادرة العلمية "بالعقول نستثمر" الهادفة إلى تشجيع مشاريع وأبحاث طلبة الجامعات والكليات، وإشراكهم في معالجة التحديات الأمنية المستقبلية.

وناقش المُلتقى الذي جرى تنظيمه في مسرعات دبي للمستقبل، بمشاركة طلبة 9 جامعات على مستوى الدولة، مجموعة من التحديات لإجراء الأبحاث العلمية في مجالاتها ومنها" جرائم المستقبل، والجرائم الاقتصادية، واستشراف مستقبل التعليم، والذكاء الإصطناعي".

وقال محمد المر رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي إن المجلس يعتبر حلقة وصل تهدف لتعزيز دور الطلبة في مختلف البرامج والتخصصات الدراسية في مجال البحث العلمي من خلال توفير البيئة الخاصة لإبداعاتهم وأفكارهم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم وامكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية.

وأضاف:"من أهم المبادرات التي يعمل مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي على تنفيذها مبادرة "بالعقول نستثمر"، التي تم إطلاقها بالتعاون بين المجلس ومركز استشراف المستقبل، بهدف الاستثمار في العقول الشابة لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات المستقبلية الشرطية من خلال تقديم أبحاث وتقارير علمية في مختلف التخصصات.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة بحثيه دائمة تساعد على اتخاذ القرار، وتعزيز الشركات البحثية بين الجامعات والكليات، وتحفيز الطلبة من ذوي القدرات والإمكانيات لإطلاق إبداعاتهم، وتقديم توصيات مُبتكره تساهم في تطوير المنظومة الأمنية الشرطية ودعم التوجيهات والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي".

وقدم عادل جمال من مركز استشراف المستقبل، شرحاً حول آلية المشاركة في الأبحاث ضمن مبادرة "بالعقول نستثمر" من خلال مناقشة الفكرة مع مركز استشراف المستقبل، ثم وضع خطة البحث حول التحدي، واعتماد الخطة، وعقد الاجتماعات الدورية والشهرية، وتسليم مسودة البحث، والتقييم، وآخيراً إعلان أسماء الفائزين في البحث العلمي وتكريمهم.

إلى ذلك، قدمت سارة البلوشي وحصة البلوشي عضوتا مجلس الجامعات والكليات، شرحاً حول اشتراطات المشاركة في إعداد البحث عبر ضرورة تبني منهج علمي سليم، وتناسب موضوع البحث مع تخصص الطالب، واستخدام لغة الكتابة العربية أو الإنجليزية، وتقديم أبحاث وتقارير عملية تدعم موضوع البحث، والتسجيل البحث ضمن حقوق الملكية الفكرية، وألا تقل عدد صفحات عن 8 صفحات.

وتضمنت فعاليات المُلتقى جلسات عصف ذهني، تناولت مجموعة من المحاور منها: استشراف المستقبل في مجال التعليم، واستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، والجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، وجرائم المستقبل في ظل التطورات التقنية الحديثة، ومُستقبل أمن المركبات ذاتية القيادة.

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