بوتين في برقية إلى القمة: عازمون على دعم جهود الحل السلمي للقضايا الإقليمية

المصدر: دبي - وكالات

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وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تحية للمشاركين في القمة العربية، أبرزت العلاقات بين موسكو والعرب وتطوير الاستجابة للتحديات. وقال الرئيس الروسي في البرقية التي نشرها موقع الكرملين ونقلها موقع «العربية نت»: «نؤكد اهتمامنا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال».

وتابع: «عازمون على دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية والأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا». ومضى قائلاً: «سنستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وقال أيضاً: «نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل»

. ولفت إلى أن «هذا التعاون متعدد الأوجه يتماشى مع بناء نظام أكثر عدلاً وديمقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع». وجاءت هذه البرقية بالتزامن مع مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالقمة العربية في جدة.

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