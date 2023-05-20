سلطان بن أحمد يفتتح فعاليات النسخة الـ 23 من مهرجان صير بونعير

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، فعاليات أعمال النسخة الثالثة والعشرين من مهرجان صير بونعير، الذي يقام بتنظيم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، على شاطئ جزيرة صير بونعير.

وقام سموه بقص شريط الافتتاح إيذاناً ببدء فعاليات المهرجان، ليتجول بعدها في أروقة المهرجان مطلعاً على ما يتضمنه من فعاليات بيئية وتراثية وسياحية متنوعة، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وشاهد سموه المعرض المصاحب للمهرجان متعرفاً على ما يضمه من محتويات خاصة بالحرف والأنشطة البحرية المتنوعة، مستمعاً سموه إلى أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة من أنشطة متنوعة تبرز جهودها في الحفاظ على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى الشواهد التاريخية حول جزيرة صير بونعير وما تمتلكه من عناصر بيئية طبيعية.

وتفضل سموه بتكريم الجهات الراعية للمهرجان، وهم: هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومجلس الشارقة الرياضي، وتلال العقارية، ومعهد الشارقة للسياقة، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، مهدياً سموه إياهم الدروع وملتقطاً معهم الصور التذكارية.

فعاليات

وأطلق سمو نائب حاكم الشارقة، خلال فعاليات المهرجان مجموعة من السلاحف البحرية على شاطئ جزيرة صير بونعير للبحر وتضاف إلى الحيوانات المتنوعة التي تعيش في الجزيرة وبحرها وسط بيئة غنية بالتنوع الحيوي تسهم في تكاثرها.

ويضم المهرجان تشكيلة غنية ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج الجاذبة والمليئة بالتوعية والمعرفة والترفيه، مثل الحملات البيئية والبطولات الرياضية والمسابقات البحرية والأنشطة التراثية المختلفة.

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